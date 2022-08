Voedingssupplementen verpakt in handige Nespresso-capsules, in plaats van pillen of bruistabletten. Dat is het concept van de Antwerpse start-up CuroCaps. Een samenwerking tussen een aantal Vlaamse ondernemers, die hun product ontwikkeld hebben met steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Naast de webshop heeft CuroCaps voor Koeweit, Saoedi-Arabië en Egypte al een dustributeur gevonden.