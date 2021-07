D'Ieteren legt 1,2 miljard euro op tafel om een belang van 40 procent te kopen in TVH Parts. Die heftruckonderdelenspecialist uit Waregem is een wereldspeler in zijn branche, met 81 vestigingen wereldwijd. Door de investering krijgt D'Ieteren er een extra poot bij. TVH Parts, van zijn kant, rekent op D'Ieteren om zijn groeistrategie te bestendigen.