Opvallende standhouder op het Autosalon is D'Ieteren. Het beursgenoteerde bedrijf verlegt volop z'n focus van de auto naar mobiliteit. En dat is zichtbaar in Paleis 11 van Brussels Expo. Daar is wat minder ruimte voor automerken als Volkswagen, Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zij maken plaats voor fietsen, laadpalen, deelmobiliteit en zelfs software-oplossingen. Binnen vijf jaar moeten die activiteiten al 30 procent van de omzet uitmaken.