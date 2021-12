D'Ieteren, dat we vooral kennen als importeur van auto's uit de Volkswagen-groep, slaat zijn tweede slag in de fietssector. Het neemt iBike over, de grootste keten in de regio Antwerpen, met acht winkels en 42 werknemers. D'Ieteren wil over vijf jaar een fietsenketen hebben actief in heel het land en wordt dankzij de overname alvast actief in de grootste fietsmarkt Antwerpen. Eerder nam het ook in Brussel al een winkel over, Goodbikes.