De beursgenoteerde holding D'Ieteren investeert opnieuw een miljoen euro in z'n fietsactiviteiten. Voor dat bedrag neemt het Joule over, een bedrijf dat zich volledig richt op de bedrijfsmarkt. D'Ieteren kan op die manier z'n bedrijfsklanten bedienen die willen overschakelen van de salariswagen naar de salarisfiets. En Joule is ook nog eens een mooie aanvulling op de fietswinkelketen die het uitbouwt.