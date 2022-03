D'Ieteren, vooral bekend als importeur van de Volkswagenmerken, begeeft zich nu ook op de taximarkt. Het Bel20-bedrijf neemt het Brusselse Taxis Verts over. D'Ieteren kan zich zo nog meer profileren als aanbieder van mobiliteitsoplossingen. Maar ook voor Taxis Verts is de overname interessant. Want het krijgt nu toegang tot de rest van het land.