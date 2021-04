Ons land dient vandaag z'n relanceplan in bij de Europese Commissie. Als het wordt goedgekeurd, krijgen we 5,9 miljard euro om de economie uit de coronacrisis te loodsen. Het Belgische relanceplan bevat maar liefst 85 investeringsprojecten, van infrastructuurwerken tot digitalisering van de economie. Het klinkt ambitieus, maar in de praktijk is het maar een druppel op een hete plaat. Dat blijkt uit een onderzoek van weekblad Trends.