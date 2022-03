Daikin Europe sleept de Foreign Investement of the Year Trophy in de wacht. Een erkenning van van Flanders Investment & Trade voor de investering van 140 miljoen die het doet, niet in zijn fabriek in Oostende, maar in een nagelnieuw R&D center in Gent. Dat moet het wereldwijde referentiecentrum voor de groep worden ondermeer inzake warmtepompen.