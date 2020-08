Daimler, de moedermaatschappij van Mercedes-Benz, heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse overheid in het kader van het dieselschandaal. De autoproducent zal in totaal 2,2 miljard dollar betalen. Ongeveer twee derde van dat bedrag moet Daimler als boete betalen aan de Amerikaanse overheid. Een derde gaat naar gedupeerde klanten. In vergelijking met concurrent Volkswagen valt dat nog mee, zeggen autospecialisten.