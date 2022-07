De woningmarkt begint af te koelen. Niet alleen zakt in heel het land het aantal vastgoedtransacties - in juni zelfs met bijna 13 procent - ook de prijzen beginnen licht te dalen. Na de explosieve prijsstijgingen in volle coronatijd, lijkt de Belgische woningmarkt de gevolgen van de stijgende rentevoeten en hoge inflatie te voelen.