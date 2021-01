Er is dan toch geen overnemer gevonden voor Mega World. De 650 werknemers van de failliete retailketen staan dus definitief op straat. Er was nog een sprankeltje hoop dat de 123 winkels een nieuwe eigenaar zouden vinden, maar dat bleek tevergeefs. Er is maar één bod uitgebracht, door een Duitse firma, maar dat was ver ontoereikend.