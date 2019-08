Consultant PwC en de Belgische Hockeybond slaan de handen in mekaar. Ze willen de Red Panthers, ons nationale vrouwelijke hockeyteam, helpen met big data en artificiële intelligentie. De prestaties van de spelers worden in realtime geanalyseerd, zodat de coaches beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Want in topsport kan dat het verschil maken tussen winnen of verliezen.