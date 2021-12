We hebben opnieuw te laat ingegrepen om deze besmettingsgolf te kunnen vermijden. We moeten hier lessen uit trekken en dringend werk maken van een barometer, vindt biostatisticus Geert Molenberghs. Een set vroege alarmsignalen, gekoppeld aan een vooraf afgesproken reeks van coronamaatregelen, moet ons beter wapenen tegen nieuwe golven. Want de omicron-variant komt eraan.