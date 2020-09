Vandaag kwamen vijf ministers van Financien samen in Berlijn om de top van de Eurogroep van morgen voor te bereiden. Een belangrijk agendapunt is de oprichting van de Bank van Brussel, waartoe de regeringsleiders na lang onderhandelen in juli al overeen kwamen. De Bank Brussel zou 750 miljard euro moeten ophalen op de internationele geldmarkten. Het geld wordt ingezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.