In minder dan een jaar een nieuw vrijhandelsverdrag onderhandelen, dat wordt niet makkelijk voor de EU en de Britten! Premier Boris Johnson probeert de EU onder druk te zetten: als we moeilijk doen, dan sluit het Verenigd Koninkrijk wel een voordelige handelsdeal met de Amerikanen! Pure blufpoker, zegt professor Steven Van Hecke, de Europaspecialist van de KULeuven. Zijn volledige analyse ziet u dit weekend in Z-Talk op Kanaal Z of online.

