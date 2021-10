Het BBP van de tweede grootste economie ter wereld is in het derde kwartaal met 4,9% gegroeid. Dat is onder de verwachtingen én ruim 3% lager dan in het tweede kwartaal. De wereldwijde logistieke problemen, de energieschaarste en de onrusten op de vastgoedmarkt zijn de grote boosdoeners. Die problemen lijken nog niet meteen van de baan: ook voor het vierde kwartaal wordt een vertraging van de groei verwacht.