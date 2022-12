Uit een bevraging van GfK blijkt dat consumenten de komende maanden minder geld willen uitgeven aan vrije tijd. Maar dat is niet noodzakelijk omdat zijn koopkracht écht gedaald is. Omwille van de automatische loonindexering houdt die goed stand. Maar we praten mekaar wel een crisis aan, zeggen gedragswetenschappers. Gevolg: een selfulfilling prophecy.