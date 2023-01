Brussels Expo is helemaal getranformeerd tot een reusachtige kunsttempel, klaar voor de start van BRAFA dit weekend. 130 standhouders op de kunstbeurs verwachten zo'n 60.000 bezoekers. En die kleuren steeds internationaler. De groeiende belangstelling van de nieuwe rijken uit ondermeer Azië en de Golfstaten jaagt de kunstmarkt aan, terwijl ook bij ons steeds meer mensen er een alternatieve belegging in zien. Maar kunst is een bijzonder grillige belegging ...