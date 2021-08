De komende dagen vindt er in Knokke een groot padeltoernooi plaats. Padel lijkt een beetje op tennis. De sport is de laatste jaren uitgegroeid tot een enorme hype, elk jaar komen er duizenden spelers bij in ons land. En dat trekt investeerders aan. Grote sponsor van padel is Bit4you, een online platform voor cryptocurrency. Het deelt een prijzenpot uit in cryptomunten - een primeur.