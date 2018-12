De koopkracht is de afgelopen twintig jaar gestegen

Is de koopkracht de afgelopen jaren nu gestegen of gedaald? Sinds de beweging van de Gele Hesjes is de vraag brandender dan ooit. Econoom Philippe Defeyt -ooit nog partijvoorzitter van Ecolo- heeft de evolutie van de prijzen met die van de inkomens vergeleken. Voor de afgelopen 20 jaar. Volgens hem is de koopkracht gestegen. Ook al is die stijging niet eenduidig.