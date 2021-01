Voor de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn moest 2020 het jaar van de wederopstanding worden. Door corona is dat heel anders uitgedraaid. Maar ondanks alle tegenwind is De Lijn blijven investeren in betere tijden. In digitalisering, in nieuwe bussen en nieuwe mensen. Ook dit jaar staan er alweer 800 aanwervingen op het programma.