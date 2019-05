De Lijn wil over 2 jaar zelfrijdende busjes inzetten op de luchthaven van Zaventem. Die moeten de klok rond passagiers en personeelsleden vervoeren tussen verschillende delen van de luchthaven. Zonder chauffeur dus, er is enkel een centrale dispatching om alles in de gaten te houden. Het zou een wereldprimeur zijn: de eerste zelfrijdende bussen op de openbare weg.