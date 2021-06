In de ruime regio rond Tienen rijden voortaan tien nieuwe elektrische lijnbussen rond. Niet van De Lijn zelf, maar van onderaannemer Multiobus. Die heeft nu in totaal 12 elektrische bussen rondrijden en steekt daarmee De Lijn voorbij in elektrificatie. Want nog geen half procent van de vloot van De Lijn rijdt momenteel puur elektrisch. De ambitie in het Vlaamse regeerakkoord is nochtans volledig uitstootvrije bussen over minder dan 15 jaar.