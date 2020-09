Oracle onderhandelt over de overname van de Amerikaanse afdeling van TikTok. ByteDance, de Chinese maker van de populaire video-app, heeft dit weekend een concurrerend bod van Microsoft afgewezen. Het voorstel van Oracle is aantrekkelijker voor de Chinezen: Oracle is niet geïnteresseerd in de technologie erachter, het wil vooral de infrastructuur leveren. Het zou zo geen overname zijn, maar een samenwerkingsovereenkomst. Ook belangrijk: de topman van Oracle is een supporter van president Trump.