Vorig jaar had een recordaantal bedienden in de privésector een bedrijfs- of salariswagen. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van HR-dienstverlener Acerta. Toch staan werknemers open voor andere vervoermiddelen. Als ze daarvoor van hun bedrijf een mobiliteitsbudget krijgen. Dat blijkt dan weer uit een bevraging van Touring.