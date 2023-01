Eén van onze Belgische bedrijven op de technologiebeurs is de scale-up Nobi. Die maakt slimme lampen, die met artificiële intelligentie onder meer aan valdetectie doen. Nobi speelt er een pioniersol mee in de ouderzorg. De toonaangevende Amerikaanse CES-beurs is voor Nobi een podium om uit te pakken met de nieuwste generatie lampen: die detecteren niet alleen valpartijen maar helpen ze ook voorkomen.