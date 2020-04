In vijf Delhaize-winkes zijn producten te koop van Decathlon. De coroancrisis wakkert innovatie aan en doet traditionele grenzen vervagen. Het is nog een test, maar Delhaize ziet er een mooie aanvulling op z'n winkelaanbod in. Decathlon bereikt dan weer consumenten die nooit over de vloer zouden komen in hun mega-baanwinkels.