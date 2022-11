154.000 euro, zoveel hebben consumenten al gerecupereerd door hun ongebruikt sportmateriaal in oktober te verkopen aan Nolhtaced, de tijdelijke omgekeerde naam van Decathlon België. De sportwinkelketen kocht sinds 10 oktober al zo'n 10.800 producten van klanten terug, en biedt die na nazicht opnieuw te koop aan in haar winkels. Want de vraag naar tweedehandsspullen groeit.