De Bekaert-fabriek in Izmit, Turkije, ligt al 10 dagen stil door stakingen. Werknemers eisen een forse opslag, om de enorme inflatie in het land bij te benen. Op zich is de staking niet uitzonderlijk, wél de reactie daarop. Want niemand minder dan president Erdogan heeft een decreet ondertekend om de staking te verbieden. Op grond van de "nationale veiligheid". Vreemd, want de fabriek maakt enkel staaldraad voor autobanden.