Vijftien gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen beschikken vanaf vandaag elk over één tot drie elektrische deelwagens. 't Is de bedoeling dat het gemeentepersoneel, maar ook particulieren daarmee gaan rijden. Het landelijke deelautosysteem wordt uitgerold via Renault- en Daciaverdeler Valckenier, die volop inzet op de deelautomarkt.