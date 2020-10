Het Deense autodeelbedrijf GreenMobility strijkt neer in ons land. Z'n vloot bestaat enkel uit volledig elektrische deelwagens. In een testfase zullen 50 wagens beschikbaar zijn in Gent en Antwerpen. Beide steden zijn voorlopers in het autodelen. "Mobility as a service", zoals dat heet, wil het klassieke autobezit oubollig maken.