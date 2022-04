Op Bol.com en de Belgische website van MediaMarkt zijn geen drones meer te bestellen van hetOp Bol.com en de Belgische website van MediaMarkt zijn geen drones meer te bestellen van het populaire merk DJI. De ban komt er na eerdere berichten dat het Russische leger de drones zou inzetten in de oorlog in Oekrane. We legden de kwestie voor aan ons Belgisch leger: dat doet aan de Koninklijke Militaire School al jaren onderzoek naar het militair gebruik van dergelijke kleine burgerdrones. Wat we hier in de winkel kopen om wat mooie luchtbeelden mee te maken, wordt in oorlogsgebied steeds vaker ingezet als spionagetoestel of zelfs wapen, zegt het leger.