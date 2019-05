Supermarktketen Delhaize wil nog meer plastic uit zijn winkels bannen. Vorig najaar verdwenen al de dunne, plastic zakjes voor groenten en fruit. Nu test de keten om groenten en fruit bijna volledig in bulk te verkopen. Dat kadert in een strategisch plan voor meer duurzaamheid. Tegen 2025 wil Delhaize plastic in zijn winkels met een kwart verminderen.