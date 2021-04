Als Belgische start-up 60 miljoen dollar kapitaal ophalen. Het is behoorlijk ongezien. Maar het Gentse softwarebedrijf Deliverect doet het. Z'n software linkt de kassasystemen van restaurants met de online platformen van maaltijdbezorgers. Een business die de wind in de zeilen heeft. Alles samen wist Deliverect in z'n 2,5-jarige bestaan nu al 90 miljoen dollar kapitaal te versieren. Nu ook bij investeerders van wereldformaat.