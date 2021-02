Fietskoerierdienst Deliveroo verdubbelt ruimschoots het aantal steden waarin het actief is. Na onder meer Antwerpen, Gent en Brussel, kunnen klanten vanaf vandaag ook in Sint-Niklaas, Aalst en Doornik maaltijden bestellen via Deliveroo. Er komen dit jaar in totaal 15 steden bij in ons land, wat het totaal op 28 brengt. Werk voor zo'n 500 nieuwe koeriers.