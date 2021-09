'Big four'-consultant Deloitte wil de komende maanden liefst 1.500 nieuwe werknemers aanwerven. Z'n grootste aanwervingscompagne ooit in ons land. Deloitte zoekt vooral zogenaamde STEM-profielen: ingenieurs, wiskundigen en wetenschappers. Zij moeten onder meer datastromen analyseren of worden ingezet als cybersecurity-adviseurs. En dat blijven moeilijk te vinden profielen in een erg competitieve markt.