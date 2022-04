De specialist in offshore windenergie DEME heeft in het Nederlandse Vlissingen een nieuw hoogtechnologisch schip in gebruik genomen. Het vaartuig is uniek in z'n soort. Het kan al drijvend funderingen voor windmolens installeren. Het heeft al opdrachten tot in 2026. De wereldwijde vraag naar windmolenparken op zee boomt. Zo hard, dat er zelfs een tekort aan schepen dreigt om de parken te bouwen. Zo voorspelt de CEO van DEME Luc Vandebulcke.