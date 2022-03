DEME Environmental, de milieutak van de waterbouwgroep, en het Nederlandse waterzuiveringsbedrijf Mourik hebben een methode op punt gezet om grond te reinigen die met PFAS is vervuild. De grond wordt gewassen, en speciale filters halen daarna de vervuilende stoffen uit het water. DEME en Mourik pompen nu 7 miljoen euro in de capaciteitsuitbreiding van hun grondwasinstallaties in de Antwerpse haven en in Limburg.