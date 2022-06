Er is naar uitgekeken: vanochtend viel op Euronext Brussel nog eens een beursdebuut te vieren: dat van DEME. De baggeraar en bouwer van windmolens op zee stond onrechtstreeks al op de beurs, via moedergroep CFE. Maar is daar nu van afgesplitst via een aparte notering. Wat DEME meer uitstraling moet geven. En het werd een feestje: het aandeel DEME opende meteen 14% hoger.