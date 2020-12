De huidige sluiting van de Europese grenzen omwille van corona is voor de Britten een voorproefje van een eventuele harde brexit. In vergelijking met zo'n no-deal brexit is de impact van de pandemie klein bier, zeggen ze bij Belfius. De bank voorziet voor volgend jaar een groei van bijna 6 procent van de Britse economie, maar dat oogt mooier dan het in werkelijkheid is.