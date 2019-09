Dewaele Vastgoedgroep wordt de grootste onafhankelijke makelaarsketen in ons land. De groep uit Roeselare neemt namelijk een meerderheidsbelang in First Immo uit Kalmthout. De twee zijn geografisch perfect complementair: Dewaele is vooral actief in West- en Oost-Vlaanderen, First Immo in de provincie Antwerpen. Alle 38 kantoren blijven dan ook open en alle personeel blijft aan boord.