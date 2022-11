De Deense rederij DFDS, een van de grootste scheepvaartbedrijven in Noord-Europa, werkt aan een volledig groene corridor tussen onze Gentse North Sea Port en het Zweedse Götheborg: tegen 2050 moet al het transport CO2-neutraal verlopen. Over zee maar ook over land. DFDS heeft daarom 125 elektrische vrachtwagens gekocht bij het Gentse Volvo Trucks. 20 ervan zullen op onze wegen worden ingezet, en deze middag werd de eerste in gebruik genomen.