De Deense rederij DFDS zet z'n nieuwste en grootste schip in tussen de haven van Gent en die in het Zweedse Göteborg. Met z'n 237 meter lengte is het meteen het langste roroschip op de Noordzee. Roro staat voor roll-on/roll-off. Auto's en trailers gaan er op en weer af. Volvo's bijvoorbeeld of onderdelen voor de Gentse auto- en vrachtwagenfabriek.