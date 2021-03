DHL Express, het onderdeel van Deutsche Post dat binnen de 24 uur internationale pakjes bezorgt, heeft in Antwerpen een gloednieuw distributiecentrum geopend. Van daaruit belevert het de stad CO2-neutraal: met elektrische bestelwagens en cargofietsen. De enorme groei in de pakjesmarkt resulteert in 600 extra banen bij DHL Express.