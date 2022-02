Valentijn komt dichter en dat zwengelt telkens de vraag naar diamanten aan. Liefde is blind, maar de consument moet wel duidelijk weten of hij een natuurlijke diamant aankoopt of een synthetische. Want het verschil in waarde is groot. De Antwerpse diamantsector en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker willen daarom samen een wettelijk kader uitwerken. Zodat de juwelier niet langer mist kan spuien met termen als "cultivated diamond".