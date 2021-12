Didi, de Chinese tegenhanger van Uber, verlaat Wall Street. Het taxibedrijf ruilt de beurs van New York voor die in Hongkong, onder politieke druk van Peking. Nog maar in juni dit jaar haalde Didi 4,4 miljard dollar op met z'n Amerikaanse beursdebuut. Dat wekte ongenoegen bij de Chinese machthebbers. Het nieuws van Didi's vertrek weegt ook op de koersen van andere Chinese techbedrijven, zoals Alibaba in New York en Tencent in Amsterdam.