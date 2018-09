Dienstenchequekantoren van Randstad en Tempo Team smelten samen

De dienstenchequekantoren van Randstad en Tempo-Team smelten samen onder de merknaam Tempo-Team. De Randstad Group wil met die fusie haar groei stimuleren. Want de markt van huishoudhulp via dienstencheques is nog erg versnipperd, met heel veel kleine aanbieders. Omdat de marges laag zijn, zit er een fusiegolf aan te komen, denkt Randstad.