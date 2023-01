De Kortrijkse producent van honden- en kattenvoer Edgard & Cooper, dat onlangs opdook in de razend populaire Netflixreeks Emily in Paris, heeft zopas 20 miljoen euro vers kapitaal bijgetankt. Kapitaal van zijn bestaande investeerders: DLF Venture, het investeringsfonds van de gefortuneerde AB InBev-familie de Mévius en The Craftory van Elio Leoni Sceti, die topfuncties bekleedde in de voedingssector en nu ondermeer in de raad van bestuur van AB InBev zit. Hun geld moet de verdere expansie van Edgard & Cooper verzekeren.