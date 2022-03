De prijs van een liter diesel breekt door de symbolische grens van 2 euro. De wettelijke maximumprijs neemt daarmee een ongewoon forse sprong. En daar zal het niet bij blijven voor de consument. De oorlog in Oekraïne joeg ook vandaag de energieprijzen fors hoger. Zo is aardgas voor de allereerste keer verkocht aan meer dan 200 euro per megawatuur. En ook olie klimt verder.