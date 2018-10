Dieselrijder betaalt al 450 euro extra per jaar

Een gemiddeld gezin met een dieselwagen betaalt aan de pomp 450 euro per jaar meer dan twee jaar geleden. Voor eigenaars van benzinewagens is de stijging minder groot, maar toch ook zo'n 170 euro per jaar. Dat heeft mobiliteitsorganisatie VAB berekend. Doemdenkers vrezen dat we binnenkort wel eens 2 euro voor een liter diesel zullen moeten betalen, aangezien de prijs voor een vat ruwe olie nu nog meevalt.